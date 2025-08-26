Call Center Betrüge - aktuelle Welle





In der Region Westerwald werden wieder betrügerische Anrufe festgestellt. Es werden vorwiegend ältere Menschen mit dem modus operandi Falscher Polizeibeamter angerufen und unter Vorspiegelung einer Legende zur Offenlegung und späteren Herausgabe von Wertsachen verleitet.



Bislang konnten drei Anrufe in der Region Montabaur/Westerwald festgestellt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell