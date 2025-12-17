Burgschwalbach. Alkoholisierter Busfahrer verursacht Unfall

Im Kreuzungsbereich Friedhofstraße/Wiesenstraße kam er in einer Rechtskurve zu weit nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Diez bei dem Busfahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,47 Promille. Obwohl zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste an Bord waren, musste der 40-Jährige eine Blutprobe abgeben. Für Busfahrer gilt grundsätzlich eine 0-Promille-Grenze.



