Hierbei wurden circa acht Raummeter Buchenbrennholz aus einem Holzunterstand von unbekannten Tätern entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich im unteren vierstelligen Bereich.
Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Brennholzdiebstahl in Neunkhausen - Zeugen gesucht!
