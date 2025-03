Breitenau - Wucher/Betrug durch reisende Handwerker -Zeugen/Geschädigte gesucht

In Breitenau sprachen am 17.03.2025 gegen 09:30 Uhr fünf Handwerker einen 55-jährigen Hausbesitzer an und boten diesem an, für einen mittleren 3-stelligen Betrag die Regenrinne an seinem Haus zu erneuern.

Der Hausbesitzer willigte ein und so begannen die Handwerker mit der Erneuerung der Dachrinnen. Der Preis stieg daraufhin jedoch auf einen mittleren vierstelligen Betrag an, worauf die Arbeiten eingestellt wurden. Schlussendlich zahlte der Geschädigte, welcher sich aufgrund des Verhaltens der Täter unter Druck gesetzt fühlte, den Täter einen überhöhten Betrag. Bei dem verbauten Material handelt es sich um minderwertige Zink-Regenrinnen, welche bereits nach wenigen Tagen defekt waren.



Die Täter waren mit einem blauen Transporter mit polnischer Zulassung unterwegs.



Die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen hat folgende Fragen an mögliche Zeugen:



Wurden Sie in den letzten Wochen durch vermeintliche Handwerker auf die Erneuerung Ihrer Regenrinnen angesprochen?

Falls ja, haben Sie einer Reparatur zugestimmt und für diese bezahlt?

Können Sie die Personen oder das mitgeführte Fahrzeug beschreiben?



Für sachdienliche Hinweise melden Sie sich bitte bei der

Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen unter der 02624-94020



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Hanak, PK

Telefon: 02624-9402-0





