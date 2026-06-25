Brand in Schrebergartensiedlung in Höhr-Grenzhausen

Gegen 18.40 Uhr wurde der Brand einer Gartenhütte in der Verlängerung der Brunnenstraße in Höhr-Grenzhausen gemeldet.

Bei Eintreffen der Kräfte von Feuerwehr und Polizei stand die Hütte bereits in Vollbrand und wurde trotz Löscharbeiten total zerstört. Be dem Brand wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden.



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