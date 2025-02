Brand in Norma Filiale in Singhofen

In der Nacht zum Dienstag, 19.02.2025, gegen 00:35 Uhr kam es im Eingangsbereich der Norma-Filiale in Singhofen zu einem Brand.



Dank des schnellen Eingreifens der örtlichen Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Es wurden keine Personen verletzt.



Die genaue Schadenshöhe sowie die Brandursache sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern noch an.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Ems unter 02603/970-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell