Am Morgen des 27.11.2026 kam es zu einem Brand in einer Wohnung im Wilhelm-von Nassau-Park in Diez.



Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr zügig gelöscht und das Gebäude belüftet werden.

Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beschränkt sich auf die verrußte Wohnung und beschädigtes Inventar.

Zur Brandursache und der Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.



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