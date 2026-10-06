Kestert
Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am 06.10.2026 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in 56348 Kestert.

Das Feuer brach in einer Wohnung im Erdgeschoss aus.
In dem Gebäude befinden sich insgesamt zwei Wohneinheiten. Beide Wohnungen sind aufgrund des Brandereignisses zunächst nicht mehr bewohnbar.
Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.
Im Rahmen des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der B42.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 006771 93270


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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