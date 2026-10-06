Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Das Feuer brach in einer Wohnung im Erdgeschoss aus.

In dem Gebäude befinden sich insgesamt zwei Wohneinheiten. Beide Wohnungen sind aufgrund des Brandereignisses zunächst nicht mehr bewohnbar.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Im Rahmen des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der B42.



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