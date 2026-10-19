Polizeidirektion Montabaur
Brand in einem Kellerraum
Symbolbild
dpa

Höhr-Grenzhausen, Parkstraße 15 (ots) - Höhr-Grenzhausen - Am Montag, den 19.10.2026 wurde gegen 20.30 Uhr durch eine Anwohnerin eines Mietshauses mit acht Parteien Brandgeruch bemerkt.

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Unmittelbar danach löste der erste Brandmelder aus, worauf sie die Feuerwehr alarmierte. Der Brand brach in einem Kellerraum aus und der Rauch verteilte sich über das untere Geschoss. Alle Bewohner konnten eigenständig und unverletzt das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und lüftete das Gebäude durch. Als Brandursache wird ein mit Leinöl getränkter Lappen vermutet, der vom Bewohner dort, nach Benutzung, abgelegt wurde. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf etwa 10.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624-9402-0


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