Dieser wurde durch den Brand vollständig zerstört. Das angrenzende Wohnhaus wurde durch den Brand leicht beschädigt. Ein vollständiges Übergreifen auf das Wohnhaus konnte durch die eingesetzten Feuerwehreinheiten der VG Wirges verhindert werden. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Dahingehend dauern die Ermittlungen noch an. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann aber nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.



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