Oberrod
Brand eines Schuppens
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Beim Betrieb eines Lagerfeuers geriet am frühen Morgen des 19.07.2026, gegen 02:40 Uhr, vermutlich durch Funkenflug ein nahegelegener Holzschuppen in Brand.

Löschversuche des Eigentümers blieben erfolglos. Durch starke Kräfte der Feuerwehren Oberrod, Elsoff und Rennerod konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohngebäude verhindert werden. Dennoch wurden zwei Fenster beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 10000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663/98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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