Brand eines Schuppens

Beim Betrieb eines Lagerfeuers geriet am frühen Morgen des 19.07.2026, gegen 02:40 Uhr, vermutlich durch Funkenflug ein nahegelegener Holzschuppen in Brand.

Löschversuche des Eigentümers blieben erfolglos. Durch starke Kräfte der Feuerwehren Oberrod, Elsoff und Rennerod konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohngebäude verhindert werden. Dennoch wurden zwei Fenster beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 10000 EUR geschätzt.



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