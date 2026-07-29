Brand eines Feldes



Auslöser für den Brand war ein technischer Defekt an einer Heuballenpresse.

Diese geriet in Vollbrand wodurch auch mehrere Heuballen und das abgeerntete Feld in Brand gerieten.

Auch Bäume eines angrenzenden Waldstückes gerieten in Brand.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden.

Es waren ca. 170 Feuerwehrkräfte der umliegenden Wehren im Einsatz.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.



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