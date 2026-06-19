Die Polizei sucht in dem Zusammenhang mögliche Zeugen, die im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.
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Brand eines Bushaltestellengebäudes an der B49 - Zeugen gesucht
Die Polizei sucht in dem Zusammenhang mögliche Zeugen, die im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.