Montabaur-Horressen
Brand eines Bushaltestellengebäudes an der B49 - Zeugen gesucht
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am Donnerstag, den 18.06.2026 wurde das Bushaltestellengebäude an der B49, Anschlussstelle Montabaur-Horressen, gegen 03:15 Uhr brennend von einem Verkehrsteilnehmer festgestellt.

Die Polizei sucht in dem Zusammenhang mögliche Zeugen, die im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Montabaur unter 02602/9226-0 oder kimontabaur.k41@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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