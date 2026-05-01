Mörlen
Brand eines Balkongeländers
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es gegen 11:15 Uhr zum Brand eines Balkongeländers in Mörlen.

Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte der Brand zeitnah gelöscht werden, sodass kein weiterer Schaden am Gebäude entstand. Den Ermittlungen zu Folge, dürfte ein noch glimmender Zigarettenstummel ursächlich gewesen sein, welcher in einem Kunststoff-Blumenkasten entsorgt wurde. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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