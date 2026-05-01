Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es gegen 11:15 Uhr zum Brand eines Balkongeländers in Mörlen.

Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte der Brand zeitnah gelöscht werden, sodass kein weiterer Schaden am Gebäude entstand. Den Ermittlungen zu Folge, dürfte ein noch glimmender Zigarettenstummel ursächlich gewesen sein, welcher in einem Kunststoff-Blumenkasten entsorgt wurde. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.



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