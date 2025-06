Brand einer Holzhütte in Dahlheim

Am späten Abend des 15.06.2025 wurden der Feuerwehr und der Polizei ein Brand nahe der Ortslage Dahlheim gemeldet.

Die eintreffenden Kräfte stellten den Vollbrand einer privaten Holzhütte oberhalb der K 103 zwischen Kamp-Bornhofen und Dahlheim fest. Dank der intensiven Löscharbeiten konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Vegetation und den neben der Hütte befindlichen Geräte- und Technikraum verhindert werden. Aufgrund der Umstände vor Ort kann derzeit eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brand oder verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang damit machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sankt Goarshausen in Verbindung zu setzen.



Die Schadenshöhe wird derzeit im unteren 5-stelligen Euro-Bereich angenommen.



