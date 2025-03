Norken. Am Freitag, 28.03.25, gg. 10:11 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Montabaur der Brand einer Garage in Norken, dortige Kirchstraße, gemeldet.

Die Feuerwehren und Rettungskräfte wurden alarmiert.

Wie vor Ort festzustellen war, kam es zum Brandausbruch in einer freistehenden, massiv errichteten Doppelgarage mit angrenzendem Carport. Durch den rechtzeitigen Einsatz der Feuerwehren konnte der Brand zügig gelöscht werden und ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindert werden.

Es entstand Brandschaden am Inventar der Garage. Die Gebäudesubstanz blieb erhalten.

Brandursächlich dürfte vermutlich ein technischer Defekt an einem akkubetriebenen E-Scooter gewesen sein.

Personen kamen nicht zu Schaden. Der Brandschaden wurde auf eine niedrige fünfstellige Summe beziffert.

Im Einsatz waren 40 Wehrleute der Löschzüge Norken, Neunkhausen und Kirburg.



