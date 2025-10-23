Brand der Grillhütte (Feuerwehrhütte) Hillscheid

Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei anlässlich eines Brandes der Grillhütte in Hillscheid.



Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet die Grillhütte in Vollbrand und wurde durch das Feuer komplett beschädigt.

Die Löscharbeiten sind noch im Gang, Angaben zur Brandursache können nicht gemacht werden. Es wird von einem Schaden von mehreren Zehntausend Euro ausgegangen.



