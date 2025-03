Brand Braubacher Straße, Bad Ems

Nach gegen 18:20 Uhr erfolgter Mitteilung über einen Wohnungsbrand in der Braubacher Straße in Bad Ems bestätigten sich die Angaben vor Ort zunächst nicht.

Den Ermittlungen zufolge geriet einfacher Hausrat auf einem Balkon des Gebäudes unbeabsichtigt in Brand. Durch das eigenständige Agieren der Bewohner sowie dem schnellen Eintreffen der Feuerwehr konnte ein Übergriff auf das Wohngebäude verhindert werden.

Eine Person wurde vorsorglich zwecks medizinischer Abklärung einer möglichen Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand infolge des Brandes lediglich niedriger Sachschaden am Balkon. Für die Dauer der Maßnahmen musste die Braubacher Straße im Bereich der Einsatzstelle vollständig gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Bad Ems, der Rettungsdienst sowie die Polizei.



