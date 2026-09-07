Brand auf der Abfallwirtschaftsanlage Bellersheim in Boden

Nach ersten Informationen am Brandort gerieten 60-70 Tonnen Müll aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Aktuell befinden sich 55 Kräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Der Brand ist aktuell noch nicht gelöscht. Anwohner werden darauf hingewiesen Türen und Fenster geschlossen zu halten.



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