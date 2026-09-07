Boden
Brand auf der Abfallwirtschaftsanlage Bellersheim in Boden
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Boden. Durch vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer wurde hiesiger Polizeidienststelle Flammen und Rauch bei der Firma Bellersheim in Boden gemeldet.

Nach ersten Informationen am Brandort gerieten 60-70 Tonnen Müll aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Aktuell befinden sich 55 Kräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Der Brand ist aktuell noch nicht gelöscht. Anwohner werden darauf hingewiesen Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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