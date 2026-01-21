Dort geriet ein Wohnwagen samt nebenstehenden Lauben und Holzschuppen in Brand. Die Ursache für den Brandausbruch ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der 68-jährige Eigentümer wurde mit einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt. An dem Wohnwagen und Holzschuppen entstanden Schäden im höheren fünfstelligen Bereich. Neben der Polizei waren noch die Feuerwehr und das DRK im Einsatz.
Brand auf Campingplatz
