Brand an einem Firmengebäude

Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr wurden der Teilbrand einer dortigen Gebäudefassade und eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Der Brand weitete sich auf einen gewerblich genutzten Raum im Inneren der Firma aus. Das Feuer und der Rauch wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Ems und Fachbach abgelöscht. Zu einem Übergreifen der Flammen kam es nicht. Auch wurden keine Personen verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandes war niemand in dem Gebäude und der Betrieb war geschlossen. Nach beginnenden Schätzungen wird der Sachschaden auf einen sechsstelligen Eurobetrag beziffert. Die Brandursache ist gegenwärtig nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell