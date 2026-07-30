Bornich/Reichenberg - größerer Feldbrand - Erstmeldung



Der Polizeihubschrauber befand sich zufällig im betreffenden Bereich und gab den eingesetzten Feuerwehren einen Überblick aus der Luft.

Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an und gestalten sich aufgrund der herrschenden Winde herausfordernd.

Bislang wurden zwei Leichtverletzte bekannt, welche mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht wurden.



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