Bogel - Diebstahl von Grabschalen auf dem Friedhof

Im Zeitraum von Mittwoch, den 25.02.2026, bis Sonntag, den 01.03.2026, kam es zum Diebstahl von mindestens zwei Grabschalen von zwei Einzelgräbern auf dem Friedhof in Bogel.

Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 93270 zu melden. Zudem liegt der Verdacht nahe, dass von weiteren Gräbern die Grabschalen entwendet worden sein könnten. Diesbezüglich werden mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich ebenfalls mit der Polizeiinspektion in St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion St. Goarshausen

Bahnhofstraße 12

56346 St. Goarshausen

Tel.: 06771 93270





