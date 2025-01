Birlenbach. Schwerer Verkehrsunfall auf der L 318

Nach Ermittlungen an der Unfallstelle befuhren zwei Pkw die L 318 aus Schönborn kommend in Richtung Birlenbach. Der erste der beiden Pkw-Fahrer, ein 28-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez, erkannte frühzeitig einen am rechten Fahrbahnrand gehenden Fußgänger und reduzierte die Geschwindigkeit. Ein dahinter fahrender 22-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich erkannt die Situation zu spät und wich auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Pkw zu verhindern. Allerdings kam zu diesem Zeitpunkt aus der Gegenrichtung ein 61-jähriger Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, welcher nicht mehr ausweichen konnte, so dass es zum Frontalzusammenstoß der beiden Pkw kam.

Der 61-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen werden.

Der 22-jährige Unfallverursacher sowie der 28-jährige Fahrer, dessen Pkw ebenfalls beschädigt wurde, wurden leicht verletzt.



