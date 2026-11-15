Betrugsverdacht in Rennerod - Unbekannte mit Bettelzetteln unterwegs

Sie zeigten Kunden sogenannte Bettelzettel vor, mit denen offenbar eine persönliche Notlage vorgetäuscht werden sollte. In mindestens einem Fall wurde dabei Bargeld übergeben.

Einer der Männer trug eine graue Mütze und einen langen Mantel. Der zweite Täter war mit einer schwarzen Basecap und einer blauen Jacke bekleidet. Anschließend entfernten sich beide in unbekannte Richtung.

Die Polizeiinspektion Westerburg bittet Geschädigte und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02663 9805-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050





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