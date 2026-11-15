Rennerod
Betrugsverdacht in Rennerod - Unbekannte mit Bettelzetteln unterwegs
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Samstag, dem 14.11.2026, waren zwischen 12:30 Uhr und 12:50 Uhr zwei bislang unbekannte männliche Personen in einem dm-Drogeriemarkt in Rennerod unterwegs.

Sie zeigten Kunden sogenannte Bettelzettel vor, mit denen offenbar eine persönliche Notlage vorgetäuscht werden sollte. In mindestens einem Fall wurde dabei Bargeld übergeben.
Einer der Männer trug eine graue Mütze und einen langen Mantel. Der zweite Täter war mit einer schwarzen Basecap und einer blauen Jacke bekleidet. Anschließend entfernten sich beide in unbekannte Richtung.
Die Polizeiinspektion Westerburg bittet Geschädigte und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02663 9805-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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