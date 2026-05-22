Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

56203 Höhr-Grenzhausen, Schützenstraße (ots) - Höhr-Grenzhausen - Am Freitag, den 22.05.2025 gegen 14.00 Uhr wurde eine 85jährige Frau aus Höhr-Grenzhausen von einem Mann angerufen, der sich als Bankmitarbeiter ausgab und ihr mitteilte, dass von ihrem Konto unberechtigte Abbuchungen erfolgt wären.

Eine Bankmitarbeiterin müsse ihre EC-Karte überprüfen. Unmittelbar danach erschien eine Frau, die sich ebenfalls als Bankmitarbeiterin ausgab an der Haustür, um die EC-Karte zu überprüfen. Nach Aushändigung der EC-Karte gab die Frau an, dass die Karte beschädigt sei und sie die Karte zur Bank mitnehmen müsse. Gegen 14.30 Uhr wurde dann mit der EC-Karte in den Westerwaldarkaden Geld abgehoben. Die Frau wird beschrieben als: schlank, lange dunkle Haare, deutscher Phänotyp, ca. 25-30 Jahre alt.

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