Betrügerische Dachdecker in Neuhäusel

Diese wollten einer 67-jährigen Hauseigentümerin billige Arbeiten an den Dachrinnen anbieten und man einigte sich zunächst auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Als die Arbeiten zügig und minderwertig abgeschlossen wurden, verlangten die Beschuldigten von der Dame jedoch einen Betrag von 3000 Euro. Da die Frau nicht über so viel Bargeld verfügte, wollte man dies noch von der Bank holen. Glücklicherweise schaltete sich der verständigte Sohn der Geschädigten ein und rief die Polizei. Daraufhin flüchteten beide Täter mit einem Van mit Mönchengladbacher Kennzeichen. Durch die Polizei konnte das flüchtige Fahrzeug dann im Rahmen der Fahndung auf der B49 festgestellt und anschließend einer Kontrolle unterzogen werden. Beide Täter sind 25 Jahre alt und kommen aus Nordrhein-Westfalen. Sie sind der Polizei als reisende Betrüger bekannt und müssen sich nun wegen Wucher in einem weiteren Strafverfahren verantworten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

Steuler, PHK



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell