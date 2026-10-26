Hachenburg
Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Hachenburger Parkhaus - Zeugen gesucht!
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Zwischen dem 24.10.2026 gegen 16:30 Uhr und dem 26.10.2026 gegen 08 Uhr kam es im Parkhaus Alexanderring in Hachenburg zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

Hierbei wurde an einem dort geparkten PKW die Scheibe der Beifahrertür mutwillig eingeschlagen und anschließend Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580
PK Breitkopf


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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