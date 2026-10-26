Hierbei wurde an einem dort geparkten PKW die Scheibe der Beifahrertür mutwillig eingeschlagen und anschließend Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.
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Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580
PK Breitkopf
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Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Hachenburger Parkhaus - Zeugen gesucht!
Hierbei wurde an einem dort geparkten PKW die Scheibe der Beifahrertür mutwillig eingeschlagen und anschließend Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.