Wahlrod
Beschädigte Grundstücksmauer - Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Am heutigen Tag wurde im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 18:20 Uhr, in der Rheinstraße, eine Grundstücksmauer aus Pflanzringen beschädigt.

Aufgrund der Beschädigung sowie Straßenführung vor Ort ist zu vermuten, dass die Beschädigungen durch einen in Fahrtrichtung Berod abgebogenen LKW mit Auflieger resultieren.

Die Polizei erbittet daher Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher nebst Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren