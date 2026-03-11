Beschädigte Grundstücksmauer - Verkehrsunfallflucht

Am heutigen Tag wurde im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 18:20 Uhr, in der Rheinstraße, eine Grundstücksmauer aus Pflanzringen beschädigt.

Aufgrund der Beschädigung sowie Straßenführung vor Ort ist zu vermuten, dass die Beschädigungen durch einen in Fahrtrichtung Berod abgebogenen LKW mit Auflieger resultieren.



Die Polizei erbittet daher Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher nebst Fahrzeug.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg

PHK Hannebauer



Telefon: 02662-9558-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell