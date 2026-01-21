Beinaheunfall durch Trunkenheit am Steuer





Der 77-jährige, alkoholisierte Pkw-Führer befuhr die L 298 und bog von Rennerod nach links auf die B 255, in Richtung Hellenhahn-Schellenberg ab. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher die B 255 in Richtung Rehe befuhr. Dieser musste stark abbremsen und ausweichen und konnte so eine Kollision der beiden Pkw verhindern. Anschließend rollte der Pkw des 77-jährigen sanft in den Straßengraben.



Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme konnten die Polizeibeamten bei dem 77-jährigen, mittels eines Atemalkoholtestes, einen erheblichen Atemalkoholgehalt feststellen.



Der gefährdete Fahrzeugführer fuhr unmittelbar nach dem Vorfall weiter. Er wird gebeten, sich für eine zeugenschaftliche Vernehmung bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.



