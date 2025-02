Baustelleninventar entwendet

) von zwei Baustellen in der Erzbischof-Roos-Straße in Kamp-Bornhofen entwendet. Auf Grund der Größe und Schwere des Inventars kann davon ausgegangen werden, dass die unbekannten Täter Fahrzeuge zum Abtransport nutzen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 /9327-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell