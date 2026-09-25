Ersten Feststellungen zufolge wurde ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Balduinstein. Einbruch in Tierarztpraxis
Ersten Feststellungen zufolge wurde ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.