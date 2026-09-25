Balduinstein. Einbruch in Tierarztpraxis

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 22. September, und Donnerstag, 24. September drangen Unbekannte gewaltsam in das Rathausgebäude sowie in die darin befindliche Tierarztpraxis ein und durchsuchten hier sämtliche Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen.

Ersten Feststellungen zufolge wurde ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.



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Polizeiinspektion Diez



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