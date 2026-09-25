Balduinstein
Balduinstein. Einbruch in Tierarztpraxis
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 22. September, und Donnerstag, 24. September drangen Unbekannte gewaltsam in das Rathausgebäude sowie in die darin befindliche Tierarztpraxis ein und durchsuchten hier sämtliche Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen.

Ersten Feststellungen zufolge wurde ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren