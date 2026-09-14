Balduinstein
Balduinstein. Betrunken in Straßengraben gefahren
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Polizeiinspektion Diez erhielt am Sonntag, den 13. September, gegen 19:50 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer den Hinweis, dass auf der Kreisstraße 25 zwischen Balduinstein und Birlenbach Personen dabei seien, mittels eines Radladers einen Pkw aus dem Graben zu ziehen.

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Die eingesetzte Streifenbesatzung der PI Diez konnte die Situation wie geschildert vorfinden. Die beiden angetroffenen Männer gaben an, dass sie von einer Arbeitskollegin telefonisch verständigt und gebeten worden seien, den Pkw zu bergen. Die Fahrerin, eine 35-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Diez, war selbst nicht mehr vor Ort, kehrte jedoch nach einem geführten Telefonat mit einem weiteren Arbeitskollegen an die Unfallstelle zurück. Hier zeigte sich dann auch der mutmaßliche Grund, warum sie sich von der Unfallstelle entfernte: sie stand augenscheinlich unter starkem Alkoholeinfluss. Sie räumte zwar ein, aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen zu sein, behauptete jedoch, erst nach dem Unfall, welcher etwa gegen 19:10 Uhr geschah, Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 1,56 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Untersuchung in der Rechtsmedizin wird zeigen, ob die Angaben der Frau der Wahrheit entsprechen oder ob es sich um eine reine Schutzbehauptung handelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


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