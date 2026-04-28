Bad Marienberg Bad Marienberg - Verkehrsunfall mit Flucht auf Parkplatz des REWE-Marktes Polizeidirektion Montabaur (ots) 28.04.2026, 15:44 Uhr

i Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Patrick Pleul/dpa

Bereits am letzten Samstag, 25.04.2026, zwischen 17 und 18 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Bad Marienberg (Nähe der Glascontainer) geparkter weißer PKW, Seat Ibiza, im Bereich der Heckstoßstange durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Das verursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de



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Telefon: 02662-9558-0

E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de





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