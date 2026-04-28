Das verursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
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Bad Marienberg - Verkehrsunfall mit Flucht auf Parkplatz des REWE-Marktes
Das verursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.