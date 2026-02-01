Bad Marienberg
Bad Marienberg – Unfallflucht
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

Am Samstag, 31.01.2026, 10:15 Uhr, wurde an einem Personenkraftwagen, der in der Bornwiese gegenüber eines Seniorenheimes parkte, ein Sachschaden festgestellt, der am Vorabend oder im Laufe der Nacht entstanden sein dürfte.

Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Nach Spurenlage könnte ein Fahrzeug von dem Parkplatz des Seniorenheimes kommend gegen das parkende Fahrzeug gestoßen sein.

Zeugen oder Verursacher melden sich bitte bei der Polizei Hachenburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662 95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren