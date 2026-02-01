Bad Marienberg – Unfallflucht

Am Samstag, 31.01.2026, 10:15 Uhr, wurde an einem Personenkraftwagen, der in der Bornwiese gegenüber eines Seniorenheimes parkte, ein Sachschaden festgestellt, der am Vorabend oder im Laufe der Nacht entstanden sein dürfte.

Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Nach Spurenlage könnte ein Fahrzeug von dem Parkplatz des Seniorenheimes kommend gegen das parkende Fahrzeug gestoßen sein.



Zeugen oder Verursacher melden sich bitte bei der Polizei Hachenburg.



