Bad Marienberg - Erneute Diebstähle aus Fahrzeugen im Bereich Bad Marienberg - Warnhinweis der Polizei

Tatzeitraum dürfte hier die Nacht vom 29. auf den 30.12.2025 gewesen sein.

Die Polizei rät, auf keinen Fall Wertsachen im Auto zu lassen. Selbst Kleingeld in der Mittelkonsole könne Täter dazu motivieren, ein Auto aufzubrechen. Auf keinen Fall sollte man Handy, Laptop, Kamera oder Geldbeutel im Auto zurücklassen, auch nicht im Handschuhfach. Auch Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise auf die eigene Adresse oder den Haustürschlüssel sollte man nicht im Auto lassen. Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz und die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke.

Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.



