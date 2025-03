Bad Marienberg - Einbruch in Realschule Plus

/26.03.2025) kam es in der Zeit von 00.00 - 03.00 Uhr zu einem Einbruch in die Realschule Plus, im Erlenweg in Bad Marienberg. Bislang unbekannte Täter drangen während der o.g. Zeit in das Schulgebäude ein. Hierbei wurden Gegenstände entwendet und es kam zu Sachbeschädigungen.

Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

pihachenburg@polizei.rlp.de



