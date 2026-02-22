Bad Ems - zwei junge Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss an Verkehrsunfall beteiligt

Lahnstein kommend in Fahrtrichtung Nassau. Nach der Brücke bog der BMW-Fahrer nach rechts in die Lahnstraße ein und verließ beim Durchfahren der Kurve seine Fahrspur nach links, fuhr über eine Verkehrsinsel und über die Gegenfahrspur. Anschließend kollidierte der BMW mit mehreren Pollern und einem Verteilerkasten, die auf dem Gehweg platziert waren. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde ein zweiter, ebenfalls beschädigter Pkw BMW unweit der Unfallörtlichkeit festgestellt, der mutmaßlich ebenfalls an derselben Stelle verunfallt war. Der 18jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau vom zweiten BMW wurde ebenfalls polizeilich angetroffen. Bei beiden BMW-Fahrern wurden aufgrund einer festgestellten Alkoholisierung jeweils Blutproben entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Beide Führerscheine wurden vorläufig eingezogen. Neben dem bereits erwähnten Fremdschaden waren beide BMW nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt.



