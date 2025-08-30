Bad Ems – zündelnde Kinder verursachen Feuerwehr- und Polizeieinsatz – Zeugenaufruf

Ein in der Nachbarschaft wohnender, aufmerksamer Bürger hatte zuvor eine Rauchentwicklung wahrgenommen und unverzüglich den Notruf abgesetzt. Die alarmierte Feuerwehreinheit Bad Ems, drei Rettungswagen, sowie mehrere Polizeikräfte trafen zügig am lokalisierten Wohnhaus ein und es wurde sofort mit Evakuierungsmaßnahmen der Hausbewohner begonnen. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass sich zwei Kinder unberechtigt im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses aufgehalten hatten. Von dort aus gelangten sie auf das Flachdach und zündelten dort – vermutlich mit Papier – in einem kleinen, verlassenen Anbau. Hierdurch begann dort gelagertes Dämmmaterial zu brennen, was die Rauchentwicklung verursachte. Die beiden Kinder flüchteten durch das Treppenhaus ins Freie. Eine Hausbewohnerin reagierte geistesgegenwärtig auf den wahrgenommenen Rauchgeruch, in dem sie sich mit einem Feuerlöscher auf das Dach begab und das verursachte Feuer bekämpfte. Weitere Bewohner kamen mit Wassereimern zu Hilfe, so dass der Brand noch vor Eingreifen der Feuerwehrkräfte abgelöscht war. Es wurden keine Personen verletzt. Ob ein Sachschaden am Gebäude hierdurch verursacht wurde, ist derzeit noch in der Abklärung. Die beiden verantwortlichen Kinder wurden durch mehrere Bewohner gesehen und werden wie folgt beschrieben: männlich, 9 – 12 Jahre alt, 145 – 160 cm groß, einer mit dunkel-blonden und gelockten, längeren Haaren. Zeugen, die weitere Hinweise zur Identifizierung der Kinder geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden: 02603-9700 oder per E-Mail: pibadems.wache@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinsp. Bad Ems

PHK Neuburger

Telefon: 02603-970-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell