Bad Ems - Wasserrohrbruch in der Badhausstraße

In der heutigen Nacht kam es gegen 03:05 Uhr zu einem Wasserrohrbruch in der Badhausstraße, Bad Ems.

In Folge der Leckage sowie der erforderlichen Maßnahmen seitens der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau kommt es zu Beeinträchtigungen der Wasserversorgung im Bereich der Badhausstraße sowie der Alexanderstraße.

Ebenso ist mit einer geänderten Verkehrsführung für den vorgenannten Bereich zu rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-970-0



sowie die



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems-Nassau

Telefon: 02603-793-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell