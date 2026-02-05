Bad Ems
Bad Ems - Wasserrohrbruch in der Badhausstraße
Symbolbild
In der heutigen Nacht kam es gegen 03:05 Uhr zu einem Wasserrohrbruch in der Badhausstraße, Bad Ems.

In Folge der Leckage sowie der erforderlichen Maßnahmen seitens der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau kommt es zu Beeinträchtigungen der Wasserversorgung im Bereich der Badhausstraße sowie der Alexanderstraße.
Ebenso ist mit einer geänderten Verkehrsführung für den vorgenannten Bereich zu rechnen.

