Bad Ems - Wasserrohrbruch in der Badhausstraße

In Folge der Leckage sowie der erforderlichen Maßnahmen seitens der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau kommt es zu Beeinträchtigungen der Wasserversorgung im Bereich der Badhausstraße sowie der Alexanderstraße.
Ebenso ist mit einer geänderten Verkehrsführung für den vorgenannten Bereich zu rechnen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems
Telefon: 02603-970-0
sowie die
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems-Nassau
Telefon: 02603-793-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
