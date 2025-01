Bad Ems - Verkehrsunfall im Malbergtunnel - Nachtragsmeldung

Heute Morgen gegen 07:28 Uhr kam es im Malbergtunnel in Bad Ems zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Ermittlungen dürfte sich der Verkehrsunfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ereignet haben. Der Verursacher verlor infolge dessen vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dadurch kam es zu seinem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, bei dem 3 Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Beteiligten nicht schwer verletzt. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten aufgrund dessen abgeschleppt werden. Der Malbergtunnel musste daher für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Nach Abschluss der Fahrbahnreinigung konnte die Sperrung zwischenzeitlich aufgehoben werden. Der Tunnel ist wieder befahrbar.



