Bad Ems - Nachtragsmeldung Brand eines Wohnhauses

Ermittlungen zur Brandursache folgen. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Grabenstraße ist für die Dauer der Löscharbeiten bis auf Weiteres nicht befahrbar.



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Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems

Busch, PHK



Telefon: 026039700





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