Ermittlungen zur Brandursache folgen. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.
Die Grabenstraße ist für die Dauer der Löscharbeiten bis auf Weiteres nicht befahrbar.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems
Busch, PHK
Telefon: 026039700
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Bad Ems - Nachtragsmeldung Brand eines Wohnhauses
Ermittlungen zur Brandursache folgen. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.