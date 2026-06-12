Bad Ems
Bad Ems - Nachtragsmeldung Brand eines Wohnhauses
Symbolbild
dpa

Die Löscharbeiten sind derzeit noch im Gange.

Ermittlungen zur Brandursache folgen. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.
Die Grabenstraße ist für die Dauer der Löscharbeiten bis auf Weiteres nicht befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems
Busch, PHK

Telefon: 026039700


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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