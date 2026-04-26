Bad Ems - Motorradfahrer bei Unfall auf der Bäderleibrücke schwer verletzt

Ein alleinbeteiligter 62-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis befuhr die Lahnstraße (Teil der B260) aus Richtung Dausenau kommend in Fahrtrichtung Mainzer Straße. An der dortigen Einmündung bog er nach links auf die Bäderleibrücke ab. Nach einem korrigierenden Lenkmanöver verlor der Motorradfahrer im Weiteren die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr den rechtsseitigen Bordstein und kollidierte in der Folge mit dem dort befindlichen Brückengeländer. Hierdurch wurde der Fahrer schwer, aber nach ersten Einschätzungen nicht lebensbedrohlich, verletzt. Er wurde in ein naheliegenden Krankenhaus verbracht. Während der Versorgung des Fahrzeugführers war die Bäderleibrücke für etwa 1 Stunde nur einseitig befahrbar.

Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Brückengeländer wurde ebenfalls beschädigt.



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