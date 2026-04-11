Bad Ems - Fahren ohne Fahrerlaubnis durch 15jährgen Jugendlichen

In den frühen Morgenstunden des 11.04.2026, gegen 03:00 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung nach einem Hinweis von Zeugen ein Pkw im Stadtgebiet Bad Ems, im Bereich der Straße Am Weißen Stein, kontrolliert.

Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer erst 15 Jahre alt und demnach nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Sein Beifahrer war nochmals zwei Jahre jünger. Der 15jährige Fahrer hatte demnach zuvor den Pkw eines Familienmitglieds unberechtigterweise in Betrieb genommen und eine sogenannte Spritztour mit seinem minderjährigen Beifahrer unternommen. Gegen den jugendlichen Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Beide Minderjährige wurden im Anschluss ihren Eltern übergeben.



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