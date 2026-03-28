Bad Ems- Fachbach Aktuelle Warnung vor Anrufen von falschen Polizeibeamten mit Schwerpunkt 56133 Fachbach

Die bislang unbekannten Anrufer geben sich am Telefon als vermeintliche Polizeibeamte aus und kontaktieren gezielt ältere Bürgerinnen und Bürger.



In den Gesprächen geben die Anrufer vor, von der Polizei zu sein. Hierbei werden verschiedene Dienststellen wie Kriminalpolizei, Polizeiinspektion und ähnliche Bezeichnungen genannt. Die Legende der Anrufer ist immer ähnlich. Hierbei wird ein angeblicher Einbruch in der Nachbarschaft gemeldet, bei dem eine Liste mit Namen aufgefunden wurde. Der jeweils Angerufene sei ebenfalls auf der Liste. Im Nachgang wird nach Geld oder anderen Wertgegenständen im Haus gefragt.



Die Polizei warnt daher eindringlich:



- Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten oder Informationen

bzgl. ihrer finanziellen Verhältnisse preis!

- Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und wählen sie eigenständig

die offizielle Telefonnummer ihrer örtlichen Polizeidienststelle

(für Bad Ems 02603-9700)!

- Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend der Polizei!

- Informieren Sie Angehörige oder Bekannte über entsprechende

Anrufe in der Region, insbesondere lebensältere Personen!

- Übergeben Sie in diesem Zusammenhang nie Wertgegenstände einem

angeblichen Polizeibeamten!



Nach derzeitigen Kenntnisstand ist es im Bereich Fachbach noch zu keinem erfolgreichen Betrug gekommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems

Viktoriaallee 21

56130 Bad Ems

02603-9700

pibadems.wache@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems

PHK Litty

Viktoriaallee 21

56130 Bad Ems

02603-9700

pibadems.wache@polizei.rlp.de





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