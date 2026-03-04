Bad Ems – Einbruch in Doppelhaushälfte ***Zeugen gesucht***

Im Zeitraum vom 02.03.2026, ca. 04:30 Uhr, bis zum 03.03.2026, ca. 23:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in der Koblenzer Straße in Bad Ems ein.

Sie verschafften sich mittels Hebelwerkzeug durch die Hauseingangstüre Zugang zum Objekt. Entwendet wurde eine größere Menge Bargeld. Hinweise zu der Tat werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon: 02603 9700, oder E-Mail: pibadems@Polizei.rlp.de, zu richten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603 9700





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell