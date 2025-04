B260 zw. Dausenau und Nassau - Verkehrsunfall mit zwei leicht-verletzten Personen nach Frontalkollision

260 zwischen Nassau und Dausenau aus Richtung Nassau kommend in Fahrtrichtung Bad Ems. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw beim Durchfahren einer langgezogenen Rechtskurve nach links über die Fahrbahnmitte auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus. Der Pkw wurde nach der Kollision abgewiesen, schleuderte unkontrolliert über die gesamte Fahrbahn und kam in der ursprünglichen Fahrspur zum Stehen. Hierdurch wurde der Pkw-Fahrer leicht-verletzt. Der Linienbusfahrer erlitt einen Schock. Im Linienbus befanden sich außer dem Fahrer keine Fahrgäste. Beide beteiligten Kfz. waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Aufgrund der umfangreichen Begungs- und Säuberungsmaßnahmen war die Bundesstr. 260 für eine Stunde vollgesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallverursachung dauern an.

Neben der Polizei, dem Notarzt und zwei Rettungswagen waren auch die Feuerwehreinheiten Bad Ems, Nassau und Dausenau vor Ort.



