Am 26.11.2026 gegen 19:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Hachenburg eine offenbar angefahrene Katze in Hachenburg, Bornstraße gemeldet.

Bei Eintreffen der Beamten vor Ort war die Katze bereits verendet.

Die Katze ist schwarz-grau getigert und hat weiße Pfoten.

Die Polizei Hachenburg bittet um Hinweise zu einem möglichen Besitzer bzw. einer Besitzerin.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662 - 9558-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell