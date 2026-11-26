Bei Eintreffen der Beamten vor Ort war die Katze bereits verendet.
Die Katze ist schwarz-grau getigert und hat weiße Pfoten.
Die Polizei Hachenburg bittet um Hinweise zu einem möglichen Besitzer bzw. einer Besitzerin.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662 - 9558-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Aufgefundene verstorbene Katze - Besitzer bisher unbekannt
Bei Eintreffen der Beamten vor Ort war die Katze bereits verendet.