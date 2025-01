Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der B414

Ein Fahrzeugführer befuhr die B 414 aus Fahrtrichtung Altenkirchen kommend und beabsichtigte an der Einmündung zur L 290 nach links in Richtung Giesenhausen abzubiegen. Hierzu musste er seinen Pkw aufgrund herrschenden Gegenverkehrs abbremsen. Eine hinter dem Pkw fahrende Verkehrsteilnehmerin hielt ihren Pkw rechtzeitig an. Ein dritter, folgender Pkw übersah die verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge und fuhr von hinten in den Pkw der Verkehrsteilnehmerin, welcher wiederum in den davor stehenden Pkw geschoben wurde.

An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Zwei Insassinnen der unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.



