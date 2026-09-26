Anrufe von falschen Polizeibeamten im Bereich der PI Westerburg - WARNUNG

In den

bekannten Fällen geben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und

täuschen vor, dass man im Zuge von Festnahmen im Nahbereich Bilder von Häusern der Anwohner und Informationen über Bargeld sowie von Wertgegenstände feststellen konnte.



Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen oder

finanziellen Verhältnisse sowie andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie

gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu.

Übergeben oder überweisen Sie unbekannten Personen kein Geld.

Wertsachen sollten ebenfalls nicht an unbekannte Personen übergeben

werden.



Aufgrund von polizeilicher Präsenz und gefahrenabwehrrechtlicher

Maßnahmen befinden sich aktuell Funkstreifenwagen im Einsatz.

Kontaktieren Sie im Zweifel hiesige Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

piwesterburg.wache@polizei.rlp.de

02663 9805 0





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