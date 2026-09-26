Anrufe von falschen Polizeibeamten im Bereich der PI Westerburg - WARNUNG

In den
bekannten Fällen geben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und
täuschen vor, dass man im Zuge von Festnahmen im Nahbereich Bilder von Häusern der Anwohner und Informationen über Bargeld sowie von Wertgegenstände feststellen konnte.
Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen oder
finanziellen Verhältnisse sowie andere sensible Daten.
Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie
gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu.
Übergeben oder überweisen Sie unbekannten Personen kein Geld.
Wertsachen sollten ebenfalls nicht an unbekannte Personen übergeben
werden.
Aufgrund von polizeilicher Präsenz und gefahrenabwehrrechtlicher
Maßnahmen befinden sich aktuell Funkstreifenwagen im Einsatz.
Kontaktieren Sie im Zweifel hiesige Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de
02663 9805 0
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